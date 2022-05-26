مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على تغليظ العقوبات على كوريا الشمالية

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مسعى أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

يأتي التصويت المزمع بعد يوم من إطلاق بيونج يانج ثلاثة صواريخ، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ، وذلك بعد أن أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن رحلته إلى آسيا.

وقال مسؤول أميركي إن مشروع القرار "سيقيد بشكل أكبر قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية، وسيسهل تنفيذ العقوبات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها".

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، وهي عقوبات كثفها مجلس الأمن بشكل مطرد وبالإجماع على مر السنين لقطع التمويل عن برامج بيونج يانج الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.



