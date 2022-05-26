الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على تغليظ العقوبات على كوريا الشمالية
مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على تغليظ العقوبات على كوريا الشمالية
26 مايو 2022 12:16

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس على مسعى أميركي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.
يأتي التصويت المزمع بعد يوم من إطلاق بيونج يانج ثلاثة صواريخ، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ، وذلك بعد أن أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن رحلته إلى آسيا.
وقال مسؤول أميركي إن مشروع القرار "سيقيد بشكل أكبر قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية، وسيسهل تنفيذ العقوبات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها".

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، وهي عقوبات كثفها مجلس الأمن بشكل مطرد وبالإجماع على مر السنين لقطع التمويل عن برامج بيونج يانج الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

المصدر: وكالات
مجلس الأمن
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
عربي ودولي
بحضور ترامب.. لوبي الأسلحة الأميركي يعقد جمعيته بعد إطلاق النار المروع في تكساس
اليوم 15:42
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين
اليوم 15:31
عاملتان في مصنع نسيج بالصين
الاقتصادي
تراجع حاد لأرباح الشركات الصناعية في الصين
اليوم 15:31
عقارات في دبي
الاقتصادي
8.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
اليوم 15:29
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©