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قيس سعيد يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد في تونس
قيس سعيد
26 مايو 2022 11:56

قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو.

وعين سعيد الأسبوع الماضي أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة".

وقال الصادق بلعيد في وقت سابق، الأربعاء، إنه سيمضي قدما في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر".
ووفقاً للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟
وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحا وينتهي في العاشرة ليلاً يوم 25 يوليو.



المصدر: وكالات
تونس
قيس سعيد
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