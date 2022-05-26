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16 قتيلاً في 4 تفجيرات بأفغانستان
16 قتيلاً في 4 تفجيرات بأفغانستان
26 مايو 2022 09:54

قتل 16 شخصاً على الأقل الأربعاء في أربعة تفجيرات، استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبناها تنظيم داعش الإرهابي في مزار الشريف شمال أفغانستان، ورابع استهدف مسجداً في كابول، على ما أعلنت السلطات.

في مدينة مزار الشريف الكبيرة في شمال البلاد "وضعت القنابل في ثلاث حافلات في أحياء مختلفة في المدينة" على ما قال لوكالة فرانس برس الناطق باسم الشرطة المحلية آصف وزيري.
وأوضحت الشرطة وأجهزة الصحة أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا وجرح نحو 15 آخرون.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذه الهجمات الثلاث مساء الأربعاء.
ولفت مدير هيئة الصحة في بلخ نجيب الله تاوانا إلى أن ثلاث نساء بين القتلى العشرة في التفجيرات التي استهدفت الحافلات.
وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابول في وقت متأخر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح، على ما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم شرطة العاصمة خالد زدران.

المصدر: وكالات
كابول
أفغانستان
تفجير انتحاري
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