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بوتين يرفع المعاشات التقاعدية الحكومية والحد الأدنى للأجور في روسيا
بوتين
26 مايو 2022 09:12

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن زيادة المعاشات التقاعدية الحكومية والحد الأدنى للأجور بشكل كبير في روسيا اعتبارا من أول يونيو وسط ارتفاع معدل التضخم في البلاد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "تاس"، أعلن بوتين ذلك في اجتماع لمجلس الدولة.

وقال بوتين: "ناقشنا هذه القضية مع الحكومة لفترة طويلة، كانت هناك خلافات داخل الحكومة وتم التوصل إلى حل .. أقترح زيادة معاشات المتقاعدين غير العاملين بنسبة 10% اعتباراً من أول يونيو".

وبحسب شبكة (سي إن إن)، تم رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 6ر8% في بداية العام، لكن التضخم ارتفع بشكل حاد هذا العام.
وقال بوتين إن التضخم يبلغ حاليا 5ر17% لكنه سينخفض إلى 15% بحلول نهاية العام، لكنه نفى أن يكون ارتفاع التضخم مرتبطا بالحرب في أوكرانيا. 
 

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
المعاشات
الحد الأدنى للأجور
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