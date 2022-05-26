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رئيس السنغال: وفاة 11 رضيعاً في حريق بمستشفى
رئيس السنغال ماكي سال
26 مايو 2022 07:53

قال الرئيس السنغالي ماكي سال يوم الأربعاء إن 11 رضيعاً ماتوا في حريق بقسم حديثي الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تيواون التي تبعد نحو 120 كيلومتراً شرقي العاصمة دكار.

وكتب سال في تغريدة على تويتر "علمت للتو بالنبأ المؤلم والمروع لوفاة 11 رضيعاً في الحريق الذي نشب في قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى... عبد العزيز سه دباغ في تيواون".
ولم يكشف سال، وهو في أنجولا في زيارة رسمية، مزيداً من التفاصيل عن الحريق.

وقال وزير الصحة عبد الله ضيوف سار لقناة تي.إف.إم التلفزيونية الخاصة "وفقاً للتحقيقات الأولية، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق".

وأضاف سار، الموجود في جنيف للمشاركة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية، إنه سيقطع الرحلة ويعود إلى السنغال على الفور.

وقال ديمبا ديوب سي رئيس بلدية تيواون، وهي من المدن المقدسة في السنغال ومركز للنقل، إن أفراد الشرطة والإطفاء لا يزالون في المستشفى، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

المصدر: وكالات
المستشفى
رئيس السنغال
السنغال
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