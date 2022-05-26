تصريح من "الصحة العالمية" بشأن جدري القرود

قالت الدكتورة شيرين النصيري، المسؤولة الطبية بوحدة التأهب لمخاطر العدوى والوقاية بمنظمة الصحة العالمية، إن مرض جدري القردة معروف منذ عام 1970، وهو مرض بسيط ولا يسبب أعراضاً وخيمة.

ارتفاع عدد حالات الإصابة بجدري القرود على مستوى العالم ودولة أوروبية تفرض الحجر الصحي

وأوضحت النصيري في تصريح تلفزيوني إن "هذا المرض متوسط في وسط وغرب أفريقيا، وما نشهده هو تغير نمط جدري القرود، حيث أنه منتشر في 18 دولة حتى الآن"، مبينة أنه "منذ 23 مايو الماضي تم الإبلاغ عن 131 حالة مؤكدة و106 حالة مشتبه".

وأشارت إلى أن "ما نشهده الآن هو تطور في فيروس جدري القرود وانتشر في مكان خارج موطنه وما ينتشر حاليا هو نوع بسيط ولا وفيات حتى الآن والمضاعفات قليلة"، لافتة إلى أن "لقاح فيروس جدري القرود نوعين الأول يستخدم للجدري لأنه من نفس العائلة الفيروسية، وهو فعال للوقاية من جدري القردة بنسبة 95 % ولقاح آخر تمت الموافقة عليه".

وأفادت النصيري بأن "سيناريو الكورونا مستبعد حدوثه مع جدري القرود، نظرا لوجود علاج ولقاح ومعروف طرق الوقاية منه، بينما كورونا لم يكن معروفا من قبل ولم يكن له لقاح"، موضحة أن هناك استراتيجيتين للقاح جدري القرود، الأولى إما بإعطائه لجميع الأشخاص مثل لقاح كورونا وهو لا نحتاجه حاليا، ولكن من الممكن تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة".