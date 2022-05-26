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بدءاً من اليوم.. منع المقيمين بالسعودية دخول مكة من دون تصريح
صورة عامة من مكة المكرمة
26 مايو 2022 07:27

من المقرر أن يتم البدء اعتباراً من، اليوم الخميس، منع المقيمين الأجانب من دخول مكة المكرمة غرب السعودية 
دون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، في بيان في وقت مبكر صباح اليوم الخميس أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى "العاصمة المقدسة".

وسيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج. 

وكانت السعودية أعلنت في 9 أبريل الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من 
القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات إنه يجب أن يكون عمر الحجاج دون الخامسة والستين وأن يكونوا مطعمين بالكامل ضد الفيروس.
وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.
وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليونين ونصف المليون مسلم من شتى أنحاء العالم. 

 

المصدر: وكالات
الحج
السعودية
مكة المكرمة
المملكة العربية السعودية
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