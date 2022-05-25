واشنطن تدين إطلاق بيونج يانج 3 صواريخ باليستية

واشنطن (وكالات)

ندّدت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية، أمس، 3 صواريخ باليستية ودَعتها إلى اختيار الحوار بديلاً عن هذه التجارب الصاروخية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّ «الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عدداً من الصواريخ البالستية»، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأضاف: «ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وإلى الانخراط في حوار جوهري وبنّاء».

وأطلقت كوريا الشمالية، أمس، وابلاً من الصواريخ بينها أكبر صاروخ باليستي يشتبه أنه عابر للقارات، بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن إثر زيارة إلى آسيا.

كما تم رصد «تجارب على جهاز تفجير نووي استعداداً لتجربة نووية سابعة»، حسبما أعلن كيم تاي-هيو، النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية.