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روسيا تدرس مبادلة أسرى مع أوكرانيا
روسيا تدرس مبادلة أسرى مع أوكرانيا
26 مايو 2022 02:26

موسكو (وكالات)

تدرس روسيا قضية تبادل أسرى مع أوكرانيا بمجرد محاكمة المحتجزين الأوكرانيين، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الأربعاء.
وقال: «سننظر في كل هذا بعد محاكمة الذين استسلموا وبعد النطق بالحكم»، مضيفاً: «قبل ذلك، الحديث عن التبادل سابق لأوانه».
وخلال الأسبوع الماضي، استسلم آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين منذ أسابيع في مصنع «آزوفستال» للصلب. وجرى أسر ما يقرب من أربعة آلاف جندي أوكراني في هذه المدينة الساحلية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وتريد السلطات الأوكرانية تنظيم مبادلة أسرى، لكن لطالما أشارت موسكو إلى أنها تعتبر بعضهم ينتمون إلى كتيبة «آزوف»، ليس كجنود ولكن كمقاتلين من النازيين الجدد ارتكبوا جرائم حرب.

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