تعزيزات تركية لفض نزاع عشائري شمال سوريا

دمشق (وكالات)

دفع الجيش التركي، أمس، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، لفض نزاع بين اثنين من الفصائل السورية سقط خلاله قتلى وجرحى.

وقال مصدر في الفصائل السورية، «دخلت قوات من الجيش التركي معزز بمدرعات وقادة من فصائل المعارضة إلى مدينة رأس العين لوقف الاقتتال بين قبيلتي العكيدات والموالي واحتواء الموقف، خوفاً من توسع دائرة الصراع إلى باقي المناطق، خصوصاً ريف حلب الشمالي».

جاء ذلك، فيما حذّرت الولايات المتّحدة، أمس، تركيا من شنّ أيّ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكّدة أنّ من شأن مثل هكذا تصعيد أنّ يعرّض للخطر أرواح العسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة. وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أعلن، يوم الاثنين الماضي، أنّ بلاده ستشنّ قريباً عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لإنشاء (منطقة آمنة) بعمق 30 كيلومتراً على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.