الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تركيا: توطيد العلاقات مع إسرائيل في مصلحة الفلسطينيين
تشاوش أوغلو لدى زيارة نصب تذكاري لضحايا «الهولوكوست» في القدس «رويترز»
26 مايو 2022 02:26

القدس (وكالات) 

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس، خلال زيارة هي الأولى لمسؤول تركي رفيع منذ 15 عاماً إلى إسرائيل، أن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والدولة العبرية سيصب في مصلحة الفلسطينيين وسيساعدهم.
والتقى الوزير التركي في القدس نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في خطوة تهدف إلى تسوية العلاقات.
وكان تشاوش أوغلو التقى، أمس الأول، بمسؤولين فلسطينيين في رام الله. وأكد الوزيران أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استمرت في النمو والتطور رغم سنوات من التوتر، وأضافا إن دولتيهما تأملان في توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية. وقال لبيد: «لن نتحايل على أنفسنا، ونقول إن علاقتنا لم تشهد تقلبات».
وأضاف: «لكن حتى عندما كانت العلاقات السياسية متوترة، كان التعاون الاقتصادي بين بلدينا في نمو مستمر».
وبحسب تشاوش أوغلو، فإن تركيا كانت من أكبر عشرة شركاء تجاريين للدولة العبرية، وإحدى الوجهات السياحية للإسرائيليين.
وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يعود التعاون بين البلدين بالفائدة على الفلسطينيين.
وقال: «نعتقد أن علاقاتنا ستؤثر إيجاباً على الحل السلمي للنزاع».
ورأى أن اللقاء بين الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ونظيره التركي رجب طيب إردوغان قد ساعد في «الحفاظ على الهدوء» خلال فترة من الصدامات العنيفة والواسعة التي شهدتها القدس الشهر المنصرم.
ونوّه تشاوش أوغلو إلى أن «تركيا مستعدة لأن تأخذ على عاتقها السعي إلى مواصلة الجهود تجاه الحوار» الإسرائيلي الفلسطيني.
وكان الرئيسان التركي والإسرائيلي رحبا، خلال لقائهما في أنقرة في مارس بـ«تحول» العلاقات بين البلدين. ويرى محللون أن هذا التقارب مرده إلى رغبة تركيا في تعزيز الاقتصاد، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع الغاز المشتركة.
ووافق وزيرا خارجية البلدين، أمس، على البدء وبشكل رسمي بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالهبوط في تركيا.
وزار تشاوش أوغلو، أمس، النصب التذكاري للمحرقة النازية «الهولوكوست» قبل أن يتوجه إلى زيارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

مولود تشاوش أوغلو
تركيا
إسرائيل
فلسطين
يائير لبيد
آخر الأخبار
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا
الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا
اليوم 22:22
الزيودي متحدثاً خلال جلسة المنتدى
الإمارات
منتدى دافوس يشيد بتجربة الإمارات في مكافحة «كوفيد- 19»
اليوم 22:15
عينات لفحص جدري القردة
عربي ودولي
أميركا ترصد إصابات بجدري القردة في سبع ولايات
اليوم 22:06
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©