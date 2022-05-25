«الرئاسي اليمني» يوحد الصفوف في مواجهة «الحوثي»

دينا محمود (لندن)

في الوقت الذي تنخرط فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية في محاولات عرقلة الجهود الرامية لتمديد الهدنة السارية في اليمن، أجمع المتابعون لتطورات الوضع هناك، على أهمية الدور الذي سيضطلع به مجلس القيادة الرئاسي خلال المرحلة المقبلة، سواء في حال الاتفاق على الإبقاء على الوقف المؤقت للمعارك، أو إذا تجدد القتال مع المسلحين الانقلابيين.

فرغم حداثة عهده بالمشهد السياسي والعسكري المعقد في اليمن، فقد نجح المجلس في فرض نفسه لاعباً أساسياً على الساحة الداخلية، لا سيما في ضوء كونه يشكل مظلة للقوى الرافضة للعصابة الحوثية، ولانقلابها الدموي على الحكومة، وهو ما يتيح له الفرصة إما لإلحاق الهزيمة بالميليشيات عسكرياً أو إجبارها على الانخراط في محادثات سلام جادة. وأشار المحللون إلى أن وجود المجلس الرئاسي في حد ذاته، بات يسبب إرباكاً وإزعاجاً وضغطاً لا يُستهان به على ميليشيات الحوثي، وذلك بعد أن قاد تشكيله في مطلع أبريل الماضي وتسلمه صلاحيات الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، إلى تغيير معطيات الواقع السياسي والعسكري على الأرض.

ويعود ذلك إلى التشكيلة المتنوعة للمجلس الرئاسي، الذي يضم 7 شخصيات تمثل الكثير من المناطق اليمنية خاصة محافظة مأرب ومحافظات الجنوب، بجانب العلاقات الوثيقة التي تربط رئيسه رشاد العليمي بالتيارات الوطنية الرئيسة في اليمن، وكذلك مع قوى إقليمية، على رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الإخباري الأميركي، قال المحللون إن الانهيار المحتمل للهدنة بفعل انتهاكات «الحوثي» وتعنت قادتها، سيجعل مسلحيها في مواجهة المجلس الرئاسي، الذي يمارس مهامه من مدينة عدن، وأدت تحركات رئيسه وأعضائه على مدار الأسابيع الماضية، إلى سحب البساط شيئا فشيئا من تحت أقدام المسلحين الانقلابيين.

ونقل الموقع عن باحث يمني لم تُكشف عن هويته قوله إن «الحوثي» سيواجه في المرحلة المقبلة التحدي الأكبر بالنسبة له، متمثلا في مجلس القيادة الرئاسي، الذي يحظى بدعم واسع إقليميا ودوليا، أفسح المجال لعودة مسؤولي الحكومة إلى عدن، بجانب الحصول على مساعدات من دول تحالف دعم الشرعية. وأشار الباحث إلى أن تشكيل المجلس الرئاسي، أدى إلى توحيد صفوف القوى والأحزاب اليمنية المناوئة للحوثيين، التي طالما فرقت بينها الخلافات السياسية، منذ اندلاع الصراع في البلاد قبل أكثر من 7 سنوات، وهو ما كان يصب في صالح الميليشيات الانقلابية، ومطامعها التوسعية.

أما الآن فقد بات على العصابة الحوثية، مواجهة هذه القوى اليمنية وقد صارت على قلب رجل واحد، بما يفرض سيناريو جديد على الصعيدين السياسي والعسكري، ويشكل ضغطاً على المسلحين الانقلابيين، على الجبهات الحاسمة، وفي مقدمتها محافظة مأرب الاستراتيجية.

ومن المرجح أن تزيد هذه الضغوط، إذا اندلعت المعارك على أكثر من جبهة في وقت واحد، وهو ما سيشكل كابوساً للحوثيين الذين راهنوا طيلة الأعوام الماضية، على بث الفرقة بين مكونات المجتمع اليمني المختلفة، وهو ما يبعث الأمل في نفوس اليمنيين بإمكانية إسدال الستار على الممارسات العدوانية الحوثية، التي جعلت بلادهم فريسة للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

فبحسب تقرير حديث نشره موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، بلغ عدد ضحايا الصراع الذي أشعل الانقلابيون شرارته في اليمن، نحو 377 ألف شخص بحلول مطلع العام الجاري، بجانب ما يقرب من 4.3 مليون آخرين اضْطُروا للنزوح داخليا، يعيش قرابة 40 في المئة منهم في مخيمات إيواء غير رسمية، ولا يحصلون على الخدمات الأساسية اللازمة لهم. ويُضاف إلى ذلك، عدد غير محدد من اليمنيين، ممن غادروا بلادهم للحصول على حق اللجوء في الخارج. كما أرغمت الحرب أيضاً نحو 23.4 مليون يمني، أي ما يوازي 73 في المئة من السكان، على الاعتماد على المساعدات الإنسانية، وذلك في وقت يعاني فيه 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، منهم قرابة 500 ألفاً يواجهون خطر الوفاة جراء ذلك. وأشار التقرير كذلك إلى ضلوع الميليشيات الحوثية في جرائم قتل وتعذيب وإخفاء طالت الكثير من الأشخاص، بجانب إجبارهم آلاف الأطفال على المشاركة في المعارك، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 1200 منهم.