68 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في اليمن

عدن (الاتحاد)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 68 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال. وتوزّعت الخروقات، بين 21 خرقاً للهدنة في محور «حيس» جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و8 خروقات في محور «البرح» غرب تعز، و7 خروقات غرب حجة و3 في جبهة «الملاحيظ» بمحور صعدة، وخرقان في محور الضالع. وتنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية غرب محافظة حجّة، وعمليات إطلاق نار بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى استحداث مواقع وتحصينات واستقدام تعزيزات ونشر الطيران الاستطلاعي المسيّر بمختلف الجبهات.