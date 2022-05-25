مظاهرة في تعز تطالب بإنهاء حصار «الحوثي»

تعز (وكالات)

نفذ الآلاف من أبناء مدينة تعز، أمس، تظاهرة تطالب بإنهاء حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية عن المدينة وفتح الطرقات أمام السكان.

ورفع المتظاهرون، الذين جابوا شوارع المدينة، لافتات وشعارات تندد باستمرار حصار الميليشيات المفروض على مدينة تعز منذ العام 2015، وأخرى منددة بالصمت الدولي والأممي تجاه جرائم الميليشيات.

وقال المتظاهرون في بيان: «إنهم إذ يرحبون بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، فإنهم يبدون أسفهم لحرمانهم من الاستفادة منها، ويؤكدون تشديدهم على سرعة فتح كل طرقات محافظة تعز».

وأكد البيان «أن استمرار إغلاق طرقات تعز يترتب عليه أعباء ومخاطر ومعوقات إنسانية استثنائية، وحرمان المحافظة في المديريات الواقعة تحت سلطة الحوثي من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية».

وطالب البيان بضرورة تحييد الجوانب الإنسانية من الصراع والسماح بضخ المياه من الآبار الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والدوائية دون قيد أو شرط.

وشدد البيان، أنه لا معنى للهدنة ولأي مفاوضات تؤسس لسلام شامل ودائم من دون فتح جميع طرقات ومعابر تعز.

وحمّل المتظاهرون، المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي مسؤولية أي تجاهل أو تغافل للوضع الإنساني في تعز.

وشددوا على فتح الطرقات وإنهاء كل أشكال الحصار وضرورة اتباع مكتب المبعوث والمجتمع الدولي آليات وتدابير تحمي وتؤمن رفع الحصار.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بدء اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلين عن الميليشيات الإرهابية في العاصمة الأردنية عمان حول فتح الطرق في المدينة ومحافظات أخرى. ومطلع أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، بدء سريان هدنة إنسانية بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي.

وفيما تقترب الهدنة من نهايتها أكملت الحكومة كامل بنودها، إلا أن ميليشيات الحوثي أخلّت بالتزاماتها بما فيها رفضها رفع الحصار المفروض على تعز.