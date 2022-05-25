وفاة موظف بوكالة التنمية الأميركية في سجون الحوثي

صنعاء (وكالات)

كشفت مصادر إعلامية يمنية، أمس، عن وفاة أحد موظفي «وكالة التنمية الأميركية» المختطفين لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية، في سجونها بصنعاء.

وقالت وسائل الإعلام، إن موظف «وكالة التنمية الأميركية» بصنعاء عبدالحميد العجمي، توفي في سجنه لدى ميليشيات الحوثي أمس الأول، بعد نحو 7 أشهر من احتجازه التعسفي، وأكدت أنه تم حرمانه من أدوية الكلى التي كان يتناولها.

واختطفت ميليشيات الحوثي في نوفمبر الماضي، العجمي وموظفين اثنين من طاقم السفارة الأميركية بصنعاء، هما المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شما، وقبلها بأسابيع اختطفت كلا من جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأميركية، وشائف الهمداني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.

وشرعت ميليشيات الحوثي منذ منتصف أكتوبر الفائت في حملة اعتقالات بحق عدد من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء وتم إخضاعهم لتحقيقات مكثفة لعدة أيام، وأطلق سراح عدد منهم قبل أيام.