الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل قيادي «حوثي» بارز في ظروف غامضة بصنعاء
مسلح حوثي يحمل سلاحه أمام مسجد في صنعاء
26 مايو 2022 02:26

صنعاء (وكالات)

لقي قيادي بارز بميليشيات الحوثي الإرهابية ومقرب من زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر أمنية إن القيادي الحوثي المدعو «علي المرتضى» عُثر على جثته مذبوحًا في منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.
وأضافت المصادر أن القيادي «المرتضى» كان يعمل في الجهاز الأمني المرتبط مباشرة بزعيم الميليشيات الحوثية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية.
وأشارت المصادر إلى أن ظروف مقتل القيادي الحوثي غامضة، وتندرج ضمن صراع الأجنحة في صفوف الميليشيات. وشهدت الفترة الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقتها عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات الحوثية ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.

صنعاء
اليمن
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا
الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا
اليوم 22:22
الزيودي متحدثاً خلال جلسة المنتدى
الإمارات
منتدى دافوس يشيد بتجربة الإمارات في مكافحة «كوفيد- 19»
اليوم 22:15
عينات لفحص جدري القردة
عربي ودولي
أميركا ترصد إصابات بجدري القردة في سبع ولايات
اليوم 22:06
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©