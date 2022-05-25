مقتل قيادي «حوثي» بارز في ظروف غامضة بصنعاء

صنعاء (وكالات)

لقي قيادي بارز بميليشيات الحوثي الإرهابية ومقرب من زعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر أمنية إن القيادي الحوثي المدعو «علي المرتضى» عُثر على جثته مذبوحًا في منزله بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.

وأضافت المصادر أن القيادي «المرتضى» كان يعمل في الجهاز الأمني المرتبط مباشرة بزعيم الميليشيات الحوثية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية.

وأشارت المصادر إلى أن ظروف مقتل القيادي الحوثي غامضة، وتندرج ضمن صراع الأجنحة في صفوف الميليشيات. وشهدت الفترة الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقتها عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات الحوثية ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.