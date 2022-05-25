اندلاع حريق بميناء في السودان

اندلع حريق في منطقة إنزال البضائع في ميناء "سواكن"، المنفذ البحري الأقدم في السودان. وبقيت ألسنة النيران مشتعلة لساعات مساء الأربعاء في ظل محاولات تجريها قوات الإطفاء لاخمادها، حسب ما أكد مسؤول وشهود عيان. وقال طه أحمد مختار مدير الميناء "أخشى خروج الوضع عن السيطرة.. الآن، خمس سيارات إطفاء تكافح الحريق". وقال عيسى مصطفى أحد العاملين في الميناء المطل على البحر الأحمر "الحريق اندلع عند الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (14:30 ت غ) في منطقة إنزال البضائع من السفن". وتبعد سواكن نحو 60 كلم جنوب بورتسودان، الميناء الرئيسي للبلاد. وقال أبو زينب عمر، أحد سكان جزيرة سواكن عبر الهاتف، إن "سحابة من الدخان تغطي منطقة الميناء تماما". ولم تعلن السلطات، حتى الآن، سبب نشوب الحريق أو حجم الخسائر الناجمة عنه.