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الجيش يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائر
الجيش يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائر
26 مايو 2022 02:26

الجزائر (وكالات)

أوقفت الجزائر 4 عناصر داعمة للميليشيات الإرهابية في عمليات منفصلة في الجزائر كما تمكنت من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين. وأضاف بيان للجيش الجزائري أمس، أن العمليات أسفرت أيضاً عن تدمير وحجز قنبلتين تقليديتي الصنع وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى تابعة للعناصر الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن قواتها تمكنت من إيقاف 120 مهرباً في عدد من المحافظات، كما حجزت 15 مركبة ومعدات تابعة للمهربين.
وفي سياق آخر، أحبط حرس الحدود الجزائري محاولات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل الجزائرية على متن قوارب تقليدية الصنع، أوقفت على إثرها 504 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

الجماعات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
الجزائر
الجيش الجزائري
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