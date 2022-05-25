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الأمم المتحدة تطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان
اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
25 مايو 2022 23:22

نيويورك (وكالات) 

دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، اليوم الأربعاء، في إعلان تبنوه بالإجماع إلى «الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة» في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات، من بينها إقرار موازنة 2022.
ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح «بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا.
كما يؤكد النص على الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز «المشاركة والتمثيل السياسي الكامل، والكبير والمساواة للمرأة، بما في ذلك في الحكومة الجديدة».
كما يذكر مجلس الأمن «بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من أغسطس 2020 في بيروت، وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة».
واعتباراً من الاثنين الماضي، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أنه «ينتظر بصبر نافد التشكيل السريع لحكومة شاملة».
وخسرت ميليشيا «حزب الله» الأغلبية البرلمانية بعد الانتخابات التشريعية في 15 مايو. وعلى البرلمان الجديد اختيار رئيسه قريباً، وهو المنصب، الذي يشغله نبيه بري زعيم حركة «أمل» حليفة «حزب الله» منذ 1992.
ولبنان غارق في أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، تُعزى إلى حد كبير إلى فساد وإهمال قادته منذ ثلاثة عقود.
إلى ذلك، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأول، اللبنانيين إلى وحدة الصف لإنقاذ لبنان. وكتب عون، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «في ذكرى التحرير، نتثبّت مجدّداً من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل».
وفي هذه الأثناء، أعلن الجيش اللبناني، ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وتوقيف مطلوب في وادي البقاع شرق البلاد.
وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن دورية من الجيش دهمت منازل عدد من المطلوبين في بلدة تعلبايا - البقاع، لإقدامهم على إطلاق النار بتاريخ سابق، وأوقفت مواطناً. وأشارت إلى ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة داخل منزل مطلوب آخر، لافتة إلى تسليم المضبوطات والمباشرة بالتحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

المصدر: وكالات
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
لبنان
تشكيل حكومة
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