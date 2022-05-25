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أوكرانيا توجه اتهاماً إلى حلف «الناتو»
دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني متحدثا أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس
25 مايو 2022 22:16

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، حلف شمال الأطلسي «الناتو» بـ «عدم فعل أي شيء» في مواجهة العملية العسكرية الروسية في بلاده.
وقال كوليبا، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا «ننظر إلى حلف الناتو كتحالف، كمؤسسة تتنحى جانباً ولا تفعل شيئاً على الإطلاق».
وأكد أنه في بداية العملية، التي انطلقت في 24 فبراير، كان الأوكرانيون ينظرون إلى «الناتو» على أنه «قوة» والاتحاد الأوروبي على أنه مؤسسة «تعرب فقط عن مخاوفها».
وقال «لكن الحرب أسقطت الأقنعة».
وأضاف «رأينا قرارات ثورية اتخذها الاتحاد الأوروبي، لم يتوقعوا هم أنفسهم اتخاذها».
إن تطلعات أوكرانيا «الأورو-أطلسية» نص عليها الدستور، لكن السلطات تعتبر انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي أولوية.
وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 15 مارس الماضي أن «علينا الاعتراف» بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الحلف الأطلسي.
وقال «أنا سعيد لأن شعبنا بدأ يفهم ذلك ويعتمد فقط على قوته».

المصدر: آ ف ب
ديمترو كوليبا
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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