إرهابيون يقتلون قرويين بهجوم في موزمبيق

ذكرت الشرطة، اليوم الأربعاء، ثلاثة قرويين على الأقل قتلوا وخطف نساء في هجمات إرهابية جديدة في شمال شرق موزمبيق.

وصرح قائد الشرطة الإقليمية فيسينتي شيكوت أن "إرهابيين اقتحموا مزارع في قرية أولى في منطقة ماكوميا وقتلوا ثلاثة أشخاص وخطفوا نساء".

وأضاف "بعد ذلك، توجهوا إلى مزرعة أخرى حيث قتلوا أشخاصا آخرين" من دون أن يحدد العدد.

وقال المسؤول الأمني إن المتطرفين هاجموا كذلك قرية "شيكومو" حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع جنود كانوا متمركزين في مكان قريب.

وأضاف أنهم أحرقوا، صباح الأربعاء، قرية في منطقة "ماكوميا".

وفقًا لمنظمة "أكليد" Acled غير الحكومية التي تجمع بيانات في مناطق النزاع، قتل ستة أشخاص على الأقل في أعمال العنف الجديدة هذه.

هذه الهجمات هي الأكثر دموية منذ بداية العام في مقاطعة "كابو ديلغادو" شمال شرق موزمبيق ذات الأغلبية المسلمة. شهدت هذه المنطقة، الواقعة على الحدود مع تنزانيا، هجمات جماعات إرهابية منذ أكتوبر 2017.

وتسبب ذلك بسقوط نحو أربعة آلاف قتيل، وفقًا لمنظمة "أكليد" وأرغم 820 ألفا على الفرار.

ودعما للقوات المسلحة في البلاد، نشرت رواندا ودول أفريقيا الجنوبية المجاورة أكثر من 3100 جندي في هذه المنطقة منذ يوليو الماضي.