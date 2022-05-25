سجن شاب في فرنسا كان يخطط لعمل إرهابي

اوقف شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يشتبه في أنه كان يخطط لارتكاب عمل إرهابي وشيك بالسلاح الأبيض باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، في جنوب شرق فرنسا ووجهت إليه التهمة في باريس، كما ذكرت مصادر قضائية قريبة من الملف الأربعاء.

وأوضح مصدر قضائي أن التحقيقات الأولى التي أكدتها تصريحاته اثناء احتجازه، أظهرت أنه كان يخطط لعمل إرهابي "باسم تنظيم داعش الإرهابي الذي بايعه".

وقال المصدر ذاته لـ«فرانس برس»: إن الشاب لفت الانتباه في الآونة الأخيرة إلى حد اعتباره مصدر تهديد. وأضاف مصدر قضائي أنه أوقف الجمعة. ووجهت إليه التهمة الثلاثاء وأودع الحبس الاحتياطي.