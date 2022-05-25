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قتلى وجرحى بسلسلة انفجارات في أفغانستان
سيارة إسعاف تنقل جرحى في كابول
25 مايو 2022 20:42

قتل أربعة عشر شخصاً وجرح آخرون في انفجارات هزت أفغانستان اليوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم حاكم إقليمي إن ثلاثة انفجارات دمرت سيارات ركاب في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أكدت السلطات وقوع انفجار آخر في العاصمة الأفغانية.
وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم قائد إقليم بلخ إن الانفجارات في الإقليم الشمالي أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا.
وأفاد متحدث باسم قائد العاصمة كابول بأن انفجارا آخر وقع في مسجد بالمدينة مساء الأربعاء، مضيفا أن شخصين على الأقل أصيبا.
وقال مستشفى الطوارئ في كابول، في تغريدة على موقع تويتر، إنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى.

المصدر: رويترز
أفغانستان
انفجار
كابول
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