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لهذا السبب.. مسؤول بالأمم المتحدة يزور موسكو
من العاصمة موسكو
25 مايو 2022 20:31

قال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مسؤولا كبيرا بالمنظمة الدولية سيزور موسكو في الأيام المقبلة "لمناقشة الخطط التي تمكننا من تصدير الأسمدة".

وأضاف نيبينزيا أن "الأسمدة والحبوب لا تخضع للعقوبات رسميا، لكن هناك مشاكل لوجستية ومشاكل تتعلق بالنقل والتأمين والتحويلات المصرفية" سببتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي "تمنعنا من التصدير بحرية"، وفقا لـ«لرويترز».

وقال "نحن على استعداد لتصدير الأسمدة والحبوب من موانئنا إلى السوق العالمية"، مضيفا أنه فيما يتعلق بصادرات الحبوب الأوكرانية "أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع الأوكرانيين، وليس مع الروس".

وتابع نيبينزيا أن من المقرر أن تناقش المسؤولة بالأمم المتحدة ريبيكا جرينسبان الصادرات الروسية خلال زيارة لموسكو.

وجرينسبان هي رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنسقة مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، التي تم إنشاؤها لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

 

المصدر: وكالات
روسيا
الأمم المتحدة
موسكو
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