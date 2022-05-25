في تحد لبايدن.. كوريا الشمالية تطلق وابلاً من الصواريخ

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء وابلا من الصواريخ بينها أكبر صاروخ بالستي يشتبه انه عابر للقارات بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصا لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ. كما تم رصد "تجارب على جهاز تفجير نووي استعدادًا لتجربة نووية سابعة"، على ما أعلن كيم تاي-هيو، النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، مضيفًا أن التجربة النووية قد تكون وشيكة. وقالت سيول إن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت من سونان في ضواحي بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان . واشار كيم تاي-هيو إلى أن الإطلاق الأول كان من صواريخ هواسونغ -17 البالستية الجديدة العابرة للقارات" وهو أكبر صاروخ بالستي عابر للقارات حاولت كوريا الشمالية سابقًا إطلاقه وفشلت. استدعى إطلاق الصواريخ هذا، وهو بين عشرين تجربة مماثلة أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذه السنة، إطلاق صواريخ ووضع طائرات مقاتلة أميركية وكورية جنوبية في حالة تأهب مع تنديد البلدين "بالاستفزازات" المستمرة من جانب النظام الكوري الشمالي. ونددت سيول "بعمل غير مشروع يشكل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي" كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي.