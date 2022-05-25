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دعوات لجونسون للاستقالة إثر قضية «بارتي غيت»
جونسون
25 مايو 2022 20:11

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدعوات إلى استقالته بعدما خلص تحقيق الأربعاء إلى أنه أشرف على ثقافة أقيمت على إثرها حفلات خرقت قواعد الإغلاق الرامية لمكافحة كوفيد تخللها عراك بين موظفين.

وكان جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد كوفيد منذ العام 2020، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد.

وقال جونسون في ردّه على التقرير الصادر عن الموظفة الحكومية الرفيعة سو غراي "أتحمّل المسؤولية كاملة عن كل ما حصل تحت أنظاري"، مشددا "أشعر بالخجل وقد تعلّمت". لكنه شدد على أنه كان غائبا عن معظم هذه الحفلات ونفى بأن يكون كذب على البرلمان أو حض غراي سرا على عدم نشر تقريرها الواقع في 37 صفحة.

وأعرب عن أمله في أنه مع انتهاء التحقيق الآن، "سيكون بإمكاننا المضي إلى الأمام" في التعامل مع أولويات بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة في بريطانيا.

المصدر: وكالات
بريطانيا
جونسون
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