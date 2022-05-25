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فرنسا توصي بجرعة منشطة من اللقاح للمعرضين للخطر
أرشيفية
25 مايو 2022 20:00

أوصت الهيئة الوطنية الفرنسية للصحة ، بإعطاء جرعات منشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ومن بينهم من تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بدءا من الخريف المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان للمجلس الأعلى للصحة.

وقالت بلومبرج إن المجلس يتوقع أن ينتشر الفيروس بشكل منتظم وأكثر كثافة، وإنه اقترح الجمع بين حملة التطعيم ضد الفيروس واللقاحات المضادة للأنفلونزا في الخريف المقبل. أضافت بلومبرج أن المجلس أوصى أيضا بإعطاء لقاح إضافي للعاملين في مجال الصحة .

يشار إلى أن الهيئة الوطنية الفرنسية للصحة أوصت بإعطاء جرعة ثانية من اللقاح لمن بلغت أعمارهم 65 عاما.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
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كورونا
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