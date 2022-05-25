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شركة مصنعة للقاح جدري القرود تعلن خبراً مطمئناً
فيروس جدري القرود
25 مايو 2022 19:08

استبعدت الشركة المصنعة للقاح المضاد لجدري القرود «ايفانيكس» حدوث نقص في كمية اللقاحات مع كشف حالات من المرض في دول عدة عبر العالم. 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رولف ساس سورينسن المتحدث باسم شركة «بافاريان نورديك» الدنماركية الألمانية، اليوم الأربعاء «نعتقد أن بإمكاننا تلبية الطلب العالمي من دون ضخ المزيد من الاستثمارات في مرافق الإنتاج لدينا».
ويقع المقر الرئيسي للشركة في الدنمارك التي يتم فيها الإنتاج أيضاً. ومع ذلك، فإن تطوير لقاح النواقل الفيروسية يتم في المقر الألماني للشركة في مدينة مارتينسريد بالقرب من ميونيخ.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة لديها الترخيص الوحيد في العالم لإنتاج لقاح مضاد لجدري القرود.
وقال سورينسن، إن من الممكن في الوقت الراهن إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في العام.
غير أن الترخيص مقتصر على الولايات المتحدة حيث يُعْرف اللقاح هناك باسم «جينيوس» وكذلك في كندا.
وذكر سورينسن أن الشركة تفكر في استصدار ترخيص للقاح في الاتحاد الأوروبي.
وكان هذا اللقاح مصرحاً به في أوروبا لنوع الجدري الذي كان يصيب الإنسان والذي يعتبر حالياً منقرضاً، وقال سورينسن إن اللقاح يُسْتَخْدَم في بريطانيا على سبيل المثال تحت شعار «أوف ليبل/ أي من دون ترخيص/».
ولم يفصح المتحدث بالضبط عن كميات اللقاحات التي سيتم بيعها والدول التي ستشتريها، وأكد أن الشركة تتلقى حالياً استفسارات «من دول عديدة عديدة».
 وأضاف أن من المرجح أن الشركة تلقت استفسارات من كل الدول التي ظهرت فيها حالات من المرض.
كان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعلن أن بلاده طلبت جرعات من اللقاح.
وكان تطوير لقاح جدري القرود من قبل شركة «بافاريان نورديك» قد بدأ بناء على تعاون مع الحكومة الأميركية. وقال المتحدث، إن الحكومة الأميركية ساورها القلق بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على برجي التجارة العالمية من وقوع هجوم باستخدام فيروسات الجدري، ووضعت خططاً لتطعيم كل سكان البلاد.
وقال سورينسن، إن اللقاحات القديمة ارتبطت بآثار جانبية كبيرة «لهذا السبب، جاءوا إلينا، وناشدونا تصنيع جيل أفضل وأحدث من تطعيم الجدري». وأضاف أن لقاح الشركة آمن للغاية وتم اختباره بناء على أساس قوي للبيانات.

المصدر: د ب أ
جدري القرود
لقاح
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