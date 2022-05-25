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بوتين يسرع إجراءات تجنيس أهالي جنوب أوكرانيا
بوتين يسرع إجراءات تجنيس أهالي جنوب أوكرانيا
25 مايو 2022 19:03

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء مرسوما يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

وقالت موسكو والمسؤولون الموالون لموسكو إن المنطقتين ستصبحان جزءا من روسيا.

يأتي المرسوم الذي نشر الأربعاء في أعقاب مرسوم عام 2009 يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

ولا يُشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية.

وقد تلقى مئات آلاف المواطنين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين بالفعل جوازات سفر روسية.

والإثنين أعلنت سلطات خيرسون اعتماد الروبل عملة رسمية إلى جانب الهريفينيا الأوكرانية. والخميس أعلن المسؤولون المعينون من موسكو عن نفس الإجراء في أجزاء من منطقة زابوريجيا.

فلاديمير بوتين
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أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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