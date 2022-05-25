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إعلان فوز فرديناند ماركوس برئاسة الفلبين
إعلان فرديناند ماركوس (وسط) برئاسة الفلبين
25 مايو 2022 18:42

أعلن البرلمان الفلبيني، اليوم الأربعاء، فرديناند ماركوس الرئيس السابع عشر للبلاد بعد فوزه الساحق فى انتخابات 9 مايو الجاري بأكثر من 31,6 مليون صوت أي أكثر من ضعف الأصوات التي حصلت عليها منافسته ليني روبريدو.
قال رئيس مجلس النواب لورد آلان فيلاسكو، بعد موافقة مجلسي الكونجرس على نتائج الانتخابات "أعلن فرديناند بونغ بونغ روموالديز ماركوس جونيور، الرئيس المنتخب حسب الأصول لجمهورية الفلبين".
فاز ماركوس جونيور، الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل، بالانتخابات الرئاسية في 9 مايو بنسبة 58,8% من الأصوات أمام نائبة الرئيس المنتهية ولايتها ليني روبريدو.
وهو أول مرشح رئاسي يفوز بأغلبية مطلقة منذ الإطاحة بوالده في عام 1986 وإرغام عائلته على العيش في المنفى في الولايات المتحدة.

المصدر: آ ف ب
الفلبين
فرديناند ماركوس
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