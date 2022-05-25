أبو الغيط يشيد بالدور العماني في تعزيز العمل العربي المشترك

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بالدور الإيجابي والحكيم الذي تلعبه الدبلوماسية العمانية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجامعة العربية، خاصة في ظل الظروف الراهنة والناجمة عن تراكم وتقاطع عدد من الأزمات المستعصية. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها أبو الغيط اليوم مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي على هامش زيارته إلى مسقط للمشاركة في أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية. وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن اللقاء تناول ملفات المنطقة وجوارها، لاسيما تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية ومستجدات المبادرة العربية لحلحلة هذه الأزمة. وأفاد أبو الغيط بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وهي أعلى لجنة تضم كل المنظمات العربية المتخصصة، ستناقش من ضمن محاور اجتماعها المقرر عقده الأسبوع القادم في تونس تداعيات تلك الحرب على الأوضاع في المنطقة العربية، لاسيما في مجال الأمن الغذائي. وأضاف المصدر أن أبو الغيط استعرض مستجدات العمل العربي المشترك والتحضير للقمة العربية القادمة المقرر عقدها نهاية العام الجاري في الجزائر. وذكر المصدر أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الموظفين والدبلوماسيين من خلال إطلاق برامج مشتركة في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر، تباحث الأمين العام مع قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، مثنياً على الجهود التي بذلتها السلطات العمانية لإعداد واستضافة المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية الذي نظمته الوزارة العمانية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا وعدد من الشركاء، مشيراً إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز تبادل الخبرات العربية في مجال حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار. ووفق المصدر، أعرب الجانبان في هذا الشأن عن عزمهما على مواصلة هذه الجهود لإتاحة فضاء تتبادل فيه الأجهزة العربية المسؤولة عن موضوعات المنافسة ومنع الاحتكار وأفضل الممارسات والسياسات الناجعة التي من شأنها إقامة تنافس اقتصادي عادل ونزيه يراعي حقوق المستهلك العربي ويخدم أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام شارك في حفل تسليم جوائز مسابقة أفضل عمل بحثي جامعي في مجال المنافسة التي أقامتها الاسكوا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي العمانية، وذلك على هامش أعمال منتدى المنافسة.

المصدر: وكالات