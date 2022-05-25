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السويد لتركيا: لا نقدم أي دعم «لمنظمات إرهابية»
رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن
25 مايو 2022 17:24

أكدت السويد لتركيا الأربعاء أنها لا تقدم «أموالاً ولا أسلحة»، «لمنظمات إرهابية»، في حين تهدد أنقرة بعرقلة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي متهمةً إياها بدعم جماعات كردية.

وقالت رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، «لا ندفع أموالاً لمنظمات إرهابية، بالتأكيد ولا أسلحة»، في وقت بدأت وفود سويدية وفنلندية الأربعاء محادثات في أنقرة.

المصدر: وكالات
تركيا
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