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قضية «بارتي غيت».. جونسون: أتحمل «المسؤولية كاملة»
قضية «بارتي غيت».. جونسون: أتحمل «المسؤولية كاملة»
25 مايو 2022 17:18

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أنه يتحمّل «المسؤولية كاملة» عن حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي كوفيد، وذلك بعد صدور تقرير داخلي يدينه في ما باتت تعرف بفضيحة «بارتي غيت».

وقال للنواب: «أتحمّل المسؤولية كاملة عن كل ما حصل تحت أنظاري»، مشيراً إلى أن التقرير طالب القادة السياسيين والمسؤولين «تحمّل المسؤولية النهائية وهو حالي بالتأكيد».

لكنه لم يظهر أي مؤشرات تدل على إمكانية استجابته للدعوات المطالبة باستقالته على خلفية القضية. كما شدد على أنه كان غائباً عن معظم هذه الحفلات ونفى بأن يكون كذب على البرلمان.

وقالت الموظفة الحكومية الرفيعة سو غراي التي أعدت التقرير: «ما كان ينبغي السماح للعديد من تلك الفعاليات بأن تحدث»، في إشارة إلى عدد من الحفلات التي حضرها كبار المسؤولين وخرقت قواعد الإغلاق.

واعتبر التقرير أنه «ينبغي أن يتحمل القادة سواء كانوا سياسيين أو رسميين، مسؤولية هذه الثقافة».

 

المصدر: وكالات
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