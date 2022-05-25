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روسيا تعلن تسديد ديونها الخارجية بالروبل
أرشيفية
25 مايو 2022 17:07

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار. وقالت وزارة المال في بيان على تلغرام: «فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار الأميركي، سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية، مع احتمال تحويلها في ما بعد إلى العملة الأساسية». وأشار البيان إلى أن «وزارة المالية كمقترض مسؤول، تؤكد إرادتها مواصلة تسديد كافة موجباتها المالية». ونقل البيان عن وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف قوله إنه «لا يوجد شيء مشترك بين الوضع الحالي وذلك الذي كان قائمًا عام 1998، عندما لم يكن لدى روسيا ما يكفي من الأموال لتسديد ديونها»، مشيرًا إلى أن «اليوم لدينا المال، وإرادة الدفع أيضًا». وأكد أن «هذا الوضع الذي افتعلته دولة غير صديقة، لن يكون لديه تأثير على حياة الروس». وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أنها قررت واعتبارًا من الساعة 00,01 الأربعاء (04,01 ت غ)، إلغاء الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار. والإعفاء سار منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهو كان قد مكّن موسكو من تجنب التخلف عن السداد.

المصدر: وكالات
روسيا
الروبل
الروبل الروسي
موسكو
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