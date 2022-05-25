غرق قارب مهاجرين قبالة تونس وفقد 76 شخصاً

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن قارباً مكتظاً بالمهاجرين غرق قبالة سواحل تونس وفُقد 76 بينما أنقدت قوات خفر السواحل 24 آخرين.

وأضافت أن القارب الذي غرق قبالة سواحل صفاقس كان قد أبحر من شواطئ زوارة بليبيا.

المصدر: رويترز