الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
ابن ثعلوب يشيد بإنجاز «الجودو الذهبي»
العروبة «ثاني الهابطين» إلى «الهواة»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
غرق قارب مهاجرين قبالة تونس وفقد 76 شخصاً
أرشيفية
25 مايو 2022 12:57
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن قارباً مكتظاً بالمهاجرين غرق قبالة سواحل تونس وفُقد 76 بينما أنقدت قوات خفر السواحل 24 آخرين.
وأضافت أن القارب الذي غرق قبالة سواحل صفاقس كان قد أبحر من شواطئ زوارة بليبيا.
المصدر: رويترز
مهاجرون
قارب
غرق قارب
الأكثر قراءة
الإمارات
وفاة شخصين وإصابة آخرين في حريق مطعم بأبوظبي
23 مايو 2022
الإمارات
في الأول من يونيو.. حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بأبوظبي
23 مايو 2022
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة
25 مايو 2022
آخر الأخبار
الإمارات
منتدى دافوس يشيد بتجربة الإمارات في مكافحة «كوفيد- 19»
اليوم 22:15
عربي ودولي
أميركا ترصد إصابات بجدري القردة في سبع ولايات
اليوم 22:06
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©