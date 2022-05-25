واشنطن تدين إطلاق بيونج يانج صواريخ بالستية وتدعوها للحوار

ندّدت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية ودَعتها إلى اختيار الحوار بديلاً عن هذه التجارب الصاروخية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ "الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عدداً من الصواريخ البالستية"، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية. وأضاف "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وإلى الانخراط في حوار جوهري وبنّاء".





المصدر: وكالات