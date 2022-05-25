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بايدن بعد هجوم تكساس: متى سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟
بايدن بعد هجوم تكساس: متى سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟
25 مايو 2022 07:58

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق النار العشوائي في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس بأنه "مجزرة أخرى" في الولايات المتحدة.
وقال بايدن في كلمة عقب حادث إطلاق النار إن "فقدان طفل يشبه تمزيق قطعة من روحك"، وأضاف أن الشعور "خانق"، بحسب شبكة (سي إن إن).

ودعا الرئيس الأميركي إلى الدعاء للضحايا و"الوقوف في وجه لوبي السلاح".

وتابع: "أطلب من الأمة الليلة الدعاء للضحايا، وأن تمنح الآباء والأشقاء القوة في الظلام الذي يشعرون به الآن. نحن كأمة، علينا أن نسأل متى سنقف في وجه لوبي السلاح؟ متى سنفعل ما نعلم جميعا أنه يجب القيام به من داخلنا؟".
وأمر الرئيس الأميركي بتنكيس الأعلام على المباني الاتحادية حداداً على أرواح الضحايا.
وكانت إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأميركية أكدت لصحيفة تكساس تريبيون أن 18 طفلاً وثلاثة بالغين قتلوا بعد إطلاق النار كما أصيب آخرون .

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
تكساس
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