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هاريس تعلق على هجوم تكساس: "كفى يعني كفى"
هاريس
25 مايو 2022 07:31

ندّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الثلاثاء، في مجزرة راح ضحيّتها 14 طفلاً ومدرّس بالإضافة لمطلق النار الذي أردته الشرطة، وقالت "كفى يعني كفى"، مطالبة بـ"تحرّك" لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة.

وقالت هاريس "قلوبنا ما زالت تتحطّم" بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأميركية باستمرار، مضيفة "علينا أن نتحلّى بالشجاعة للتحرّك"، في مناشدة للكونجرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

المصدر: وكالات
تكساس
كامالا هاريس
إطلاق نار
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