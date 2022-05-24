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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا
كوريا الشمالية تطلق صاروخا
25 مايو 2022 02:01

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة ونشر أسلحة أمريكية.
وذكر خفر السواحل الياباني أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بكونه صاروخا باليستيا.
واتفق الرئيس الأمييكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول يوم السبت على إجراء تدريبات عسكرية أكبر ونشر المزيد من العتاد الاستراتيجي الأميركي إذا لزم الأمر لردع كوريا الشمالية.
لكنهما عرضا أيضا إرسال لقاحات كوفيد-19 في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الشمالية أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
صاروخ
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