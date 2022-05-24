رجل مرتبط بداعش حاول اغتيال جورج بوش

حاول رجل عراقي مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي تنفيذ عملية اغتيال للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي.

وكتب مكتب التحقيقات الفدرالي، في وثيقة نشرت للعامة، أن الرجل متهم "بمساعدة ودعم محاولة قتل (...) رئيس سابق للولايات المتحدة".

وحاول شهاب أحمد شهاب، الذي وصل بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة عام 2020، تجنيد عراقيين آخرين وإحضارهم لتنفيذ الهجوم وقام بعمليات كشف واستطلاع في دالاس في ولاية تكساس قرب أماكن مرتبطة بالرئيس الجمهوري السابق (2001-2009).

وذكرت الوثيقة أن أفراد الفريق "أرادوا قتل الرئيس السابق بوش لاعتقادهم أنه مسؤول عن مقتل العديد من العراقيين" بعد التدخل العسكري الأميركي في العراق الذي بدأ عام 2003.