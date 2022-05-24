ستولتنبرج واثق من انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، عن ثقته في إمكانية التوصل لحل ينهي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا للحلف الدفاعي الغربي.

وقال، في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، إنه يتعين على الحلف «الجلوس وإيجاد طريق ما للمضي قدما»، مضيفاً أنه «واثق» في أن هذا سيحدث.

وتعترض تركيا على طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، وتبرر هذا بأن لديها مخاوف أمنية. وتتهم أنقرة ستوكهولم بدعم «جماعات إرهابية».

وكانت السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلبين للانضمام لعضوية الناتو، رغم أنهما كانتا تلتزمان بموقف محايد.

ويتعين أن توافق دول «الناتو» بالإجماع على ضم أي عضو جديد. وتجري سلسلة من المحادثات الدبلوماسية بين تركيا وكل من السويد وفنلندا حالياً للتوصل إلى تسوية.

وأكد ستولتنبرج، في كلمته، على إسهامات تركيا في مكافحة الإرهاب وأهميتها الاستراتيجية للحلف.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وفدين من السويد وفنلندا سيصلان الأربعاء إلى العاصمة أنقرة، من أجل التشاور حول انضمام البلدين لحلف «الناتو».

وبحسب بيان الخارجية التركية، يرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، ويرأس الوفد الفنلندي مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.

ووفقاً لوكالة «الأناضول» التركية، من المقرر أن يجتمع وفدا البلدين مع نظيرهما التركي برئاسة متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سيدات أونال، للتشاور حول طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى «الناتو».