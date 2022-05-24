15 قتيلا بإطلاق نار داخل مدرسة في تكساس

أعلن جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأميركية مقتل 14 طفلاً ومعلم واحد بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في الولاية الثلاثاء.

وقال أبوت إن المشتبه به، الذي عرفه باسم سلفادور راموس والبالغ من العمر 18 عاما، قُتل أيضا على ما يبدو على أيدي ضباط الشرطة الذين انتقلوا إلى موقع الحادث.

ولم تتضح على الفور تفاصيل رسمية بشأن ملابسات إطلاق النار الذي وقع في منتصف النهار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة "أوفالدي" في تكساس، على بعد نحو 128 كيلومترا إلى الغرب من سان أنطونيو.

وأضاف أبوت، في إفادة صحفية "لقد قتل بالرصاص بشكل مروع وغير مفهوم 14 طالبا وقتل معلما. مات السيد راموس، الذي أطلق النار، ويُعتقد أن الضباط الذين تعاملوا مع الحادث هم من قتلوه".