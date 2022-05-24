إصابات جديدة بجدري القردة في إسبانيا والبرتغال

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا والبرتغال تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بمرض جدري القردة، الثلاثاء.

وقالت السلطات في منطقة مدريد في إسبانيا، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالمرض، ليصل إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 48، كلها تقريباً في العاصمة.

وفي البرتغال المجاورة، التي كانت إلى جانب إسبانيا واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية لتفشي المرض الفيروسي مؤخرا خارج المناطق الموبوءة في أفريقيا، أضافت السلطات الصحية حالتين مؤكدتين، ليصل الإجمالي إلى 39.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنه يمكن احتواء تفشي المرض، حيث قالت المزيد من الحكومات، إنها ستطلق عمليات تطعيم محدودة لمكافحة العدوى المتزايدة.

وتفحص السلطات في 19 دولة معظمها أوروبية منذ أوائل مايو 237 حالة مشتبهاً بها ومؤكدة للعدوى الفيروسية، الخفيفة عادة والمتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.

ومعظم الإصابات لم تكن شديدة حتى الآن. وتشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي.