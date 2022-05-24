جنوب أفريقيا: الحوار السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية

جوهانسبرج (وكالات)

أفاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أمس، بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا، مؤكداً موقف بلاده من الأزمة، بعد محادثات في بريتوريا مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وامتنعت جنوب أفريقيا عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقاومت دعوات مطالبة بالتنديد بروسيا.

وقال رامافوسا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس: «التواصل والحوار والتفاوض.. لا أرى أي سبيل آخر سوى التفاوض والحوار».

وتصف أوكرانيا وحلفاؤها، ومنهم ألمانيا، الهجوم الروسي بأنه عدوان بلا مبرر، في حين تصفه روسيا بأنه «عملية عسكرية خاصة» لإضعاف قدرات أوكرانيا العسكرية وضبط من تصفهم بأنهم قوميون خطرون.

وجنوب أفريقيا هي المحطة الثالثة والأخيرة في أول جولة أفريقية لشولتس منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي. وألمانيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا، ومصدر رئيسي للسائحين.