الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الرئيس الأوكراني: مستعدون لتبادل الأسرى مع روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
25 مايو 2022 01:37

كييف (وكالات) 

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا «ولو غداً»، ودعا حلفاءه بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد. وقال زيلينسكي، عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«دافوس»، في وقت متأخر أمس الأول: «تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول». وأضاف: «من المهم الضغط سياسياً على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي، وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس».  وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة، و«العديد والعديد من البلدان» في هذه العملية المعقدة.

فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات الحج مع المسؤولين في السعودية
الإمارات
«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات الحج مع المسؤولين في السعودية
اليوم 10:41
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
مشاركة خليجية متميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
اليوم 10:37
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©