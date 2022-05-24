الرئيس الأوكراني: مستعدون لتبادل الأسرى مع روسيا

كييف (وكالات)

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا «ولو غداً»، ودعا حلفاءه بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد. وقال زيلينسكي، عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«دافوس»، في وقت متأخر أمس الأول: «تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول». وأضاف: «من المهم الضغط سياسياً على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي، وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس». وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة، و«العديد والعديد من البلدان» في هذه العملية المعقدة.