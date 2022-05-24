كازاخستان تستضيف جولة محادثات جديدة حول سوريا

نور سلطان (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان أن العاصمة نور سلطان ستستضيف في يونيو المقبل جولة جديدة من المحادثات الهادفة لتسوية الأزمة السورية. ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء «كازينفورم» عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبك صمادياروف، فإن الجولة ستجري في الفترة من 14 إلى 16 يونيو. وأفاد المتحدث بأن وزارة الخارجية أرسلت بالفعل دعوات إلى الدول الضامنة، وجميع المشاركين في العملية، للمشاركة في الاجتماع الثامن عشر، وتنتظر ردهم. وكان الاجتماع السابع عشر، ضمن هذه الصيغة المعروفة بـ«صيغة أستانا»، قد عقد في ديسمبر في العاصمة الكازاخستانية.