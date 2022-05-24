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أردوغان: تركيا ستبدأ عمليات عسكرية جنوباً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
25 مايو 2022 01:37

إسطنبول (وكالات) 

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستشن قريباً عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق. وأضاف: «الهدف الرئيس لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا، وإقامة مناطق آمنة»، من دون الخوض في التفاصيل. وقال أردوغان إن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها.
ومن المرجح أن يستهدف الهجوم شمال سوريا، حيث شنت تركيا عدة عمليات عسكرية منذ عام 2016 ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جماعة سورية مسلحة.
وساعدت وحدات حماية الشعب في تشكيل قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يقوده الأكراد وتعتمد عليه الولايات المتحدة بشكل كبير لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي منذ عام 2014.
وجاء بيان أردوغان وسط اعتراض تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، متهمة إياهما بإيواء أفراد مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وأتباع رجل دين تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 3 جنود أتراك قتلوا، أمس، في مواجهات شمال العراق، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد المتمردين الأكراد الأتراك.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «ثلاثة من رفاقنا الأبطال سقطوا وأصيب أربعة آخرون، في اشتباك مع إرهابيين في منطقة عملية المخلب-القفل» من دون تحديد الموقع بدقة.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن مواجهات وقعت بين جنود أتراك ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق، تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم العديد من المدنيين.
وشنت أنقرة عمليات عديدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به. وجرى إطلاق أحدثها باسم «المخلب-القفل» في أبريل في شمال العراق.
ونفذت أنقرة منذ عام 2016 ثلاث هجمات في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي ميليشيات كردية تعتبرها أنقرة فرعاً من حزب العمال الكردستاني.

رجب طيب أردوغان
تركيا
أنقرة
مكافحة الإرهاب
سوريا
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