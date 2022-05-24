الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني، أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية في «التبة السوداء» بمديرية «مقبنة» في محافظة تعز.

وأوضح مصدر ميداني أن عناصر الميلشيات لاذت بالفرار بعد أن تكبدت خسائر.

وارتكبت الميليشيات الإرهابية خلال 24 ساعة الماضية 19 خرقاً جديداً في جبهات الساحل الغربي، بينها استهداف مباشر لأعيان مدنية، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 11 خرقاً في محور «حيس» جنوبي الحديدة، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة.

ولفت أن ميليشيات الحوثي عاودت استهداف تجمعات سكانية في مناطق محررة حديثاً شرقي «حيس» بقصف ممنهج من أسلحة رشاشة بهدف إخافتهم وإجبارهم على ترك منازلهم والعودة مجدداً إلى مخيمات النازحين.