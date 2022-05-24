الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في تعز
أرشيفية
25 مايو 2022 01:37

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني، أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية في «التبة السوداء» بمديرية «مقبنة» في محافظة تعز.
وأوضح مصدر ميداني أن عناصر الميلشيات لاذت بالفرار بعد أن تكبدت خسائر.
وارتكبت الميليشيات الإرهابية خلال 24 ساعة الماضية 19 خرقاً جديداً في جبهات الساحل الغربي، بينها استهداف مباشر لأعيان مدنية، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة.  
وأوضح أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 11 خرقاً في محور «حيس» جنوبي الحديدة، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة.
ولفت أن ميليشيات الحوثي عاودت استهداف تجمعات سكانية في مناطق محررة حديثاً شرقي «حيس» بقصف ممنهج من أسلحة رشاشة بهدف إخافتهم وإجبارهم على ترك منازلهم والعودة مجدداً إلى مخيمات النازحين.

ميليشيات الحوثي
اليمن
الجيش اليمني
تعز
آخر الأخبار
«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات الحج مع المسؤولين في السعودية
الإمارات
«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات الحج مع المسؤولين في السعودية
اليوم 10:41
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
مشاركة خليجية متميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
اليوم 10:37
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©