كندا تدعم العمليات الإغاثية في اليمن

أوتاوا (وكالات)

أعلنت كندا، أمس، تقديم منحة مالية لليمن بقيمة مليون دولار لدعم العمليات الإغاثية. وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديم كندا مليون دولار لدعم العمليات الإغاثية في اليمن.

وأوضح، في تغريدة على تويتر، بأن هذا المبلغ إضافي لدعم عمليات برنامج الغذاء العالمي في اليمن.

وتابع: «بمساعدتكم يواصل برنامج الأغذية العالمي معالجة الاحتياجات الملحة للملايين من الناس الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن».

وأدت الحرب في اليمن والتي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ 8 سنوات، إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، وبات نحو ثلثي السكان بحاجة للمساعدة.