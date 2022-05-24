الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
كندا تدعم العمليات الإغاثية في اليمن
كندا تدعم العمليات الإغاثية في اليمن
25 مايو 2022 01:36

أوتاوا (وكالات)

أعلنت كندا، أمس، تقديم منحة مالية لليمن بقيمة مليون دولار لدعم العمليات الإغاثية. وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديم كندا مليون دولار لدعم العمليات الإغاثية في اليمن.
وأوضح، في تغريدة على تويتر، بأن هذا المبلغ إضافي لدعم عمليات برنامج الغذاء العالمي في اليمن.
وتابع: «بمساعدتكم يواصل برنامج الأغذية العالمي معالجة الاحتياجات الملحة للملايين من الناس الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن».
وأدت الحرب في اليمن والتي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ 8 سنوات، إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، وبات نحو ثلثي السكان بحاجة للمساعدة.

اليمن
كندا
المساعدات الإغاثية
برنامج الأغذية العالمي
آخر الأخبار
«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات الحج مع المسؤولين في السعودية
الإمارات
«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات الحج مع المسؤولين في السعودية
اليوم 10:41
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
مشاركة خليجية متميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب
اليوم 10:37
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©