«الرئاسي الليبي»: مستمرون بالمصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استمرار المجلس في العمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه منذ توليه مهامه من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، بإيجاد إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، أمس، أعيان وحكماء مدينة الزنتان، بحضور أعضاء مجلس الدولة عن المدينة، لمناقشة عدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بدور الحكماء والأعيان وأعضاء مجلس الدولة في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، والمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

بدورهم، أكد حكماء وأعيان الزنتان، على أهمية المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي، في هذا الملف، لاستقرار ليبيا، مشددين على ضرورة تغليب صوت العقل، والمحافظة على السلم الاجتماعي، وأمن البلاد ووحدتها.

إلى ذلك، أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا وضرورة البدء وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأجرى الدبيبة، أمس، محادثات مع المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند عبر تقنية الفيديو، بحث خلالها آخر مستجدات العملية السياسية، والجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على فيسبوك: إن «الدبيبة أعرب خلال المحادثات عن عزمه عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا وضرورة البدء، وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة»، مشددًا على «أن أي تغيير لا بُد أن يجري عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح، وفرض أمر واقع».

إلى ذلك، أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود الليبية في مساعيها للتوصل إلى حلول سلمية.